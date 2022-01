Šta ste obećali sebi u novogodišnjoj noći? Krenućete u teretanu, ješćete više voća ili manje brze hrane? Ali – samo još da prođe Božić, ili da dođe ponedeljak, ili možda onaj tamo ponedeljak? Možda ipak sačekati početak narednog meseca?

“Pokazalo se da je 19. januar dan kada ćete najverovatnije odustati od novogodišnje odluke – bila to želja da budete aktivni, jedete bolje, prastanete da pušte… Toliko traje vreme od odluke, pa dok se ne jave prvi izazovi koji nas vraćaju u stari šablon ponašanja”, kaže Veroljub Zmijanac.

Zmijanac je pre 10 godina osnovao Beogradski trkački klub, a nedavno je u Briselu zavredio nagradu lokalnog heroja za izvanredna dostignuća u oblasti promocije sporta i fizičke aktivnosti. Dugogodišnje iskustvo u promociji zdravog života dovelo ga je do zaključka da je ljudima potrebno manje od tri nedelje da odustanu od obećanja datog sebi, a on nudi i rešenje za ovaj problem:

“Izgradite sistem koji vas podržava da uspete, a to je izbor kluba, odnosno trenera koji će vam dati okvir da budete aktivni. Redovni treninzi upisani u kalendar, jasan plan rada, program prilagođen trenutnom nivo kondicije i ciljeva koja osoba ima – sve to podiže šansu da stvorite naviku vežbanja na 80%, umesto da smostalno isprobavate i pokušavate. Nakon 4 do 6 meseci ovakvog treniranja, čovek može sam krenuti da vežba. Mi smo pomogli 4000 ljudi da krene da trenira i završi svoju prvu trku. Sada je pravi trenutak da odlučite da ćete da istrčite, recimo, Beogradski polumaraton ili trku na 5km i ostvarite svoje ciljeve.”

Kada je u pitanju ova tema, Veroljub, takođe, preporučuje autora Džejmsa Klira i njegovu knjigu “Atomske navike”.

Evropska nedelja sporta

U saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, Ministarstvom omladine i sporta, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije, Beogradski trkački klub je i ove godine bio uključen u organizaciju Evropske nedelje sporta, koja je Zmijanca nominovala za nagradu lokalnog heroja za izvanredna dostiguća u oblasti promocije sporta i fizičke aktivnosti na sedmom izdanju nagrada BeActive Awards održanog 29. novembra u Briselu.

BeActive nagrade nastale su sa ciljem podrške projektima i pojedincima posvećenim promociji sporta i fizičke aktivnosti širom Evrope.

“Za mene je ova nagrada priznanje pre svega od naše olimpijske kuće, Olimpijskog komiteta Srbije koji me je kandidovao za nju, tj izabrao i verovao da moja kandidatura može da bude dovoljno dobra za izbor u Briselu. Tako je i bilo, od 49 pojedinaca iz 49 zemlje, ja sam bio među 3 najbolja. Iako će možda delovati otrcano, ali imajući u vidu da sam ovoga puta ja lično predstavljao Srbiju, to mi je pričinilo veliku čast, ali i odgovornost da nastavim da radim dalje na poboljšanju nivoa fizičke aktivnosti širom naše nacije”, kaže on.

Druga finalistkinja u Briselu bila je Dankinja arapskog porekla, koja kroz fudbal pomaže integraciju devojčica u društvo. Pobednik je Estonac koji samostalno održava sajt sa mapom šumskih staza širom Estonije koje služe za šetnju, planiranje, treking, nordijsko hodanje, nordijsko skijanje, planinski biciklizam…

“Kvalitet života u jednoj zemlji možemo meriti njenim ekonomskim pokazateljima, okruženjem, sigurnošću… Ne bismo rekli da su sport i fizička aktivnost presudni faktori za izbor da li živeti u određenoj zajednici ili ne. Ipak, fizička aktivnost, mogućnosti i okruženje koje nam omogućuje da budemo aktivni jesu važan deo naših života – ono što stvarno iskusimo kada biciklom želimo da odemo na posao ili da u miru, po čistom vazduhu šetamo ili trčimo”, kaže Veroljub i dodaje:

“I pored visokog nivoa fizičke aktivnosti u zemljama Evrope, Evropska komisija i dalje vidi fizičku aktivnosti kao način da se povežemo i ostvarimo zajedničku misiju u kojoj pojedinci duže ostaju zdravi. Moto projekta je #BeActive, a Beogradski trkački klub, čiij sam osnivač, već treću godinu učestvuje u ovoj misiji gde nam je zajednički cilj da što više Evropljana uzme učešća i slavi pokret i kretanje.“

Osim nagrade za lokalnog heroja, priznanja u Briselu dodeljena su u još dve kategorije: obrazovanje i radno okruženje. Nagrada iz oblasti obrazovanja ima za cilj da pokaže kako obrazovanje može da podstakne decu da se bave fizičkom aktivnošću van obaveznih nastavnih aktivnosti. Nagrada za #BeActive radno okruženje slavi sve aktivnosti na radnom mestu koje podstiču zaposlene na fizičku aktivnosti.

Trčanje kao ekosistem

“U proteklih 10 godina trčanje kao oblik rekreacije je postao trend u Srbiji. Od veoma nepopularne aktivnosti sa svega 500-1000 trkača, došli smo do toga da desetine, ako ne i stotine hiljade ljudi, isprobava trčanje kao jednostavan oblik rekreacije ili sporta. Ja sam kroz kreiranje prvog medija portala Trčanje.rs, prvog trkačkog kluba Beogradskog trkačkog kluba, prve biznis serije trke Serbia Business Run, uspeo nekako da otvorim mogućnost da se u našoj zemlji stvori kritična masa za bavljenjem trčanjem i da na bazi naših inovacija, stvorimo ceo jedan ekosistem koji podržava ljude u trčanju.”

Evropska nedelja sporta tradicionalno se širom Evrope obeležava poslednje nedelje septembra, a u Srbiji po četvrti put protekle godine. Olimpijski komitet Srbije u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Delegacijom EU u Srbiji organizovao je niz sportskih događaja tim povodom.

Osnovni ciljevi Evropske nedelje sporta, koju je pokrenula Evropska komisija, usmereni su na podsticanje građana na bavljenje fizičkom aktivnošću, bez obzira na godine ili fizičku spremnost, kao i edukaciju građana o zdravom načinu života.

