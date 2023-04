Počela je nova, digitalna era statistike Srbije. Prvi Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u kojem su uspešno korišćeni elektronski obrasci, zvanično je završen današnjom objavom konačnih rezultata.

U Republici Srbiji, prema konačnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022, živi 6 647 003 stanovnika. Nešto više od polovine ukupnog stanovništva čine žene, 3 415 025 (51,4 odsto), dok je muškaraca 3 231 978 (48,6 odsto).

Popis je počeo u oktobru prošle godine, a preliminarni rezultati su objavljeni u decembru. Upotreba centralizovanog digitalnog sistema, više od 15 hiljada popisivača opremljenih laptop računarima, praćenje rezultata u realnom vremenu. To su neke od karakteristika novog načina sprovođenja popisa, koji se pokazao uspešnim, pa popunjavanje papirnih formulara ostaje u istoriji.

Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS), ranije je istakao važnost upotrebe novih elektronskih sistema i povezanosti.

„Popis nije bio inovativan samo u pogledu prikupljanja podataka, već je sproveden uz pomoć najsavremenijih alata razvijenih u samom RZS-u. Značajna podrška je došla od Republičkog geodetskog zavoda. U realnom vremenu smo mogli da pratimo realizaciju popisa”, naglasio je Kovačević.

Finansijska sredstva za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. zajednički su obezbedile Republika Srbija i Evropska unija. Pomoć je deo projekta EU za razvoj statistike u Srbiji. Ukupna vrednost projekta je 29 miliona evra, od čega je EU obezbedila 20 miliona.

Republički zavod za statistiku je objavio detaljne rezultate popisa o ukupnom broju stanovnika prema polu i nacionalnoj pripadnosti, do nivoa opština i gradova u prvoj Knjizi podataka. Knjiga sadrži podatke za etničke zajednice koje imaju više od dve hiljade pripadnika (po opštinama i gradovima), dok su podaci o etničkim zajednicama sa manje od dve hiljade pripadnika dostupni u diseminacionoj bazi (detaljna klasifikacija). Ovom knjigom RZS počinje objavljivanje konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.

Sledeća srodna aktivnost RZS je poljoprivredni popis, koji je predviđen za prvi jun ove godine, kada će preduzeća koja se bave poljoprivredom biti u mogućnosti da popune web upitnik, a terenski popis svih gazdinstava će početi prvog oktobra ove godine, i trajaće do petnaestog decembra. Preliminarni podaci popisa će biti objavljeni vrlo brzo, već do kraja januara.2024, dok će se konačni rezultati objavljivati sukcesivno do kraja decembra 2025.

U vremenima kada se povećavaju nesigurnost i dostupnost zbunjujućih informacija, potraga za proverenim činjenicama, koje proizvode statistički zavodi, od suštinskog je značaja za jačanje demokratije i jačanje donošenja odluka zasnovanih na dokazima. Republički zavod za statistiku, kao koordinator zvanične statistike Republike Srbije, i deo globalne mreže statističkih institucija, prošle godine obeležio je 158 godina od kada je statistika ustanovljena u Kneževini Srbiji i 75 godina od osnivanja institucije na nivou Republike Srbije. Zavod je deo brojnih programa i projekata podrške EU. Više o tome možete pročitati ovde.

EU je do sada u razvoj statistike u Srbiji uložila oko 60 miliona evra. Finansijska sredstva za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. zajednički su obezbedile Republika Srbija i Evropska unija. Pomoć je deo projekta EU za razvoj statistike u Srbiji.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Pogledajte video sa dodele vozila Republičkom zavodu za statistiku:

