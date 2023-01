Tanka je linija između bezbednog putovanja i nepredviđene nezgode koja sa sobom ponekad nosi ozbiljne i tragične posledice. Ono što tu liniju “podebljava” je svest svih učesnika u saobraćaju o važnosti i neophodnosti poštovanja svih saobraćajnih propisa i specifičnostima različitih vidova transporta.

Upravo pod ovim naslovom – Tanka je linija, odvija se Nacionalna kampanje za podizanje bezbednosti na pružnim prelazima. Kampanju su pokrenuli međunarodna organizacija Transportna zajednica i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sa ciljem podizanja svesti u javnosti i edukacije vozača i drugih učesnika u železničkom saobraćaju o opasnostima na pružnim prelazima u Srbiji.

Direktor Transportne zajednice Matej Zakonjšek je rekao da je kroz kampanju neophodno ukazati na opasnosti nepravilnog prelaska pružnih prelaza, a sve u cilju postizanja „Vision Zero” sistema – da u nesrećama na pružnim prelazima nema smrtnih slučajeva.

„Nesreće će se dešavati, ali je cilj da, kada se one dese, nema smrtnih ishoda. Za to je potrebno i obezbeđivanje prelaza i edukacija vozača i drugih učesnika u saobraćaju, kao i odlična koordinacija sa hitnim službama kada do nesreće dođe”, rekao je Zakonjšek i naglasio da Srbija nastavlja da preduzima dodatne mere za bezbednost pružnih prelaza.

Naveo je da je od više od 2.100 putno-pružnih prelaza u Srbiji, oko 400 je opremljeno aktivnom zaštitom koju čine zvučna i svetlosna signalizacija i barijere, a zajedno sa Svetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, pokrenut je proces modernizacije za još 400 pružnih prelaza.

Na pružnim prelazima u Srbiji je poslednjih osam godina 47 osoba izgubilo život, a 131 je teže povređena, rečeno je danas na predstavljanju Nacionalne kampanje za podizanje bezbednosti na pružnim prelazima

Naredna decenija u Srbiji, istakao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, biće decenija železnice.

On je dodao da je ove godine izdvojeno više od šest milijardi dinara u budžetu infrastrukture za revitalizaciju postojećih pruga, što je značajan iskorak u odnosu na prethodnu godinu.

Vesić je rekao da u narednom periodu Srbija mora intenzivno da se bavi bezbednošću saobraćaja, jer je veliki procenat poginulih i u drumskom i u železničkom saobraćaju.

„Planirano je formiranje posebnog sektora u Ministarstvu koji će se baviti bezbednošću na svim vidovima prevoza, jer je neophodna koordinacija”, rekao je ministar i dodao da je razvoj domaćeg saobraćajnog sistema i infrastrukture takav da je neophodno više se pozabaviti pitanjem bezbednosti saobraćaja.

Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju, najavio je Vesić, deo je seta zakona koji će biti usvojen tokom proleća.

„Ministarstvo će predložiti desetak zakona, a u okviru tih zakona biće i četiri železnička zakona koja su deo naših pregovora sa EU. Time ćemo, kada je u pitanju železnički saobraćaj, gotovo potpuno biti usklađeni sa propisima EU, čime sam posebno zadovoljan”, naglasio je Vesić, prenosi Beta.

Dekan Saobraćajnog fakulteta Nebojša Bojović je najavio da će fakultet ove godine biti domaćin najprestižnijeg skupa u oblasti železnice „Rail Belgrade 2023”.

Transportna zajednica (TZ) predstavlja međunarodnu organizaciju osnovanu sa ciljem razvoja saobraćajne mreže između Evropske unije i zemalja Jugoistočne Evrope čiji članovi su Evropska unija i šest zemalja Zapadnog Balkana – Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija.

Pogledajte kako se pravilno prelazi pruga:

Projekti u sektoru saobraćaja koje finansira EU u Srbiji imaju za cilj unapređenje transportne povezanosti, a time i bolju ekonomsku integraciju unutar regiona i integraciju regiona sa EU. Pored toga, napori koje EU ulaže u sektoru saobraćaja posredstvom ovih projekata su u velikoj meri usmereni na otvaranje tržišta i primenu standarda EU. Projekti koje podržava EU su značajno doprineli procesu reforme železnice, uvođenju savremenih i najisplativijih praksi održavanja infrastrukture drumskog saobraćaja, te uvođenju rečnog informacionog sistema u cilju poboljšanja uslova plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima Srbije.

Od 2000. godine do danas, podrška EU sektoru saobraćaja u Srbiji dostigla je više od 420 miliona evra bespovratnih sredstava . Osim toga, više od 40 miliona evra bespovratnih sredstava EU je izdvojeno za pripremu strateški prioritetnih investicija u oblasti saobraćaja, ukupne vrednosti preko 4 milijardi evra, koje će se u budućnosti realizovati kombinovanjem bespovratnih sredstava EU i povoljnih zajmova.

