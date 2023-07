Zaštita životne sredine i očuvanje prirode koja nas okružuje nalaze se u fokusu konferencije Serbia Goes Green.

Ovu konferenciju Color Media Communications organizuje od 2016. godine. Goste je na početku pozdravio, Robert Čoban, predsednik Color Press Group rečima da je za većinu ljudi Srbije ovo važna tema i zato se njome bavimo svake godine i nadamo se da ćemo doprineti podizanju svesti i novim idejama u rešavanju ekoloških problema koji su naša svakodnevnica.

Ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre kaže da je Evropska unija postavila visoki cilj za budućnost, da Evropa postane klimentski neutralni kontinent do 2050. a da se 57% ciljeva dostigne do 2030.

“Evropska unija želi da Srbija postane njen član i pomažemo joj u pripremi njenog članstva. Tu je Zelena agenda jako važna i spremno smo da pomognemo u infrastrukturalnim promenama koje moraju da se dese u zelenoj tranziciji. Sa ciljem da pomogne Srbiji da postane zelenija, EU je do sada uložila 582 miliona evra u zaštitu životne sredine, uključujući postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, regionalne centre za upravljanje otpadom, vozila za sakupljanje otpada”, dodao je ambasador Žiofre.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović navodi da je Srbija prešla s reči na dela u oblasti zaštite životne sredine.

“Ove nedelje je ministarstvo rudarstva i energetike predstavilo Nacionalni plan za energetiku i klimu R. Srbije do 2030. godine sa vizijom do 2050. Ključni ciljevi koje smo postavili su povećanje učešća obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije na 45% čime će pored uglja obnovljivi izvori energije postati ravnopravni domaći izvor električne energije, značajno povećanje energetske efikasnosti bez koje ne možemo da postignemo energetsku tranziciju, takođe smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za 44% do 2030. Subvencijom države ćemo stimulisati građane da ulažu u energetsku efikasnost” – zaključila je Đedović.

Tatjana Matić, direktorka Fonda za razvoj Republike Srbije je takođe pozdravila okupljene i istakla da održivo korišćenje resursa i energije, smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, primena inovacija i digitalnih alata i pre svega – znanje postali krovni kriterijumi kojima se Fond rukovodi prilikom dodele sredstava privredi.

“Moram da istaknem i da smo i do sada u okviru linije za investicione kredite i kredite za podsticaj preduzetništva, posebnu pažnju obraćali na projekte koji se odnose na zelenu tranziciju. Fond je tako ranijih godina, a najviše tokom 2022. godine, odobrio investicione kredite za ugradnju solarnih panela, opremu za solarne elektrane i postrojenja za bio gas. Ukupno za takve poslove odobreno je 202 miliona dinara kredita i 25,4 miliona dinara bespovratnih sredstava”, dodala je Matić.

Nakon zvaničnog otvaranja krenule su panel diskusije gde ćemo od ljudi iz struke i biznisa čuti šta se radi i planira u oblasti zaštite životne sredine.

Focus on ESG – Životna sredina,društvo i upravljanje u centru poslovanja

Planet First – Projekti i akcijekoji čuvaju životnu sredinu za buduće generacije

Sustainable Development in Serbia – Izazovi, izveštavanje i poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja

Detaljniji program sa učesnicima možete pogledati na linku.