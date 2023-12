„Najvažnija gradnja koju treba da preduzmemo u životu je gradnja iznutra. Najvažnije je da izgradimo sebe kao ličnosti, da gradimo svoje samopoštovanje, da gradimo svoje društvo, međuljudske odnose, da bismo mogli da poštujemo sve drugo, da izgradimo ljubav da bismo mogli voleti svoje okruženje, da izgradimo strpljenje, iskrenost, veru – ali ne u smislu religije nego veru u ljude, veru da stvari mogu biti dobre, veru da možemo uraditi nešto dobro i da treba činiti dobro.“, istakla je van. prof. dr Viktorija Aladžić, ovogodišnja heroina kulturnog nasleđa.

Aladžić je u Bitef teatru primila nagradu Heroji nasleđa koju organizuju Delegacija Evropske unije u Srbiji i Evropa Nostra Srbija. „Da smo mi svi izgradili sebe iznutra, svi bismo jednako brinuli o tom nasleđu jer je to neko gradio za nas, jer nam je želeo dobro, jer je imao snove o boljem svetu, jer bismo poštovali tu njegovu želju bez obzira koje boje, nacije ili religije bio i ne bi više bilo potrebno da neki ljudi budu heroji nasleđa“, dodala je ona u uvodnom obraćanju.

Viktorija je arhitektica iz Subotice, koja je ovu nagradu dobila zbog upornog i predanog rada na očuvanju arhitektonskog nasleđa u Srbiji. Njen rad je prepoznat ne samo kod nas, već i u međunarodnim krugovima kada je u pitanju secesija u Subotici, o kojoj je mnogo pisala i objavljivala, posebno o njenoj zašiti.

„Izuzetno je mali broj ljudi u Srbiji koji su svoj život na ovako sveobuhvatan i dosledan način posvetili borbi za očuvanje nasleđa. Viktorija ne samo da izuzetno posvećeno radi svoj profesorski posao, već je ceo život posvetila istraživanju, dokumentaciji i promociji nasleđa Subotice, edukovanju sugrađana i sugrađanki o važnosti i lepoti istog. I što je najvažnije, kad god je nasleđe bilo ugroženo i zanemareno, ona je bila tu da ga brani, zagovara i bori se za obnovu, očuvanje i posvećenost istom“, kazala je doc. dr Višnja Kisić, članica žirija za dodelu nagrade i Upravnog odbora Evropa Nostre Srbija.

Od 2000, Viktorija je posvećeno zagovarala obnovu Sinagoge u Subotici. Na njenu inicijativu i njenim angažmanom osnovana je Fondacija SOS Sinagoga, u okviru koje su rađeni planovi obnove ovog dragulja graditeljskog nasleđa. Zatim je pripremila uspešnu aplikaciju za uključenje subotičke Sinagoge u program Europa Nostra „Sedam najugroženijih“ 2014. godine; bila je uključena i u projekat Evropa Nostra Srbije „Nasleđe pod lupom“ koji je bio posvećen istraživanju, edukaciji i restauraciji Subotičke sinagoge (2015-2016), i čiji rezultati su služili kao podrška uspešno privedenim radovima na restauraciji Sinagoge kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Mađarska “DIAMOND – Dragulji na prekretnici vekova – putovanje u čudesni svet secesije”. EU je finansirala obnovu sinagoge sa 100 hiljada evra. Danas je ova sinagoga obeležje Subotice i simbol jedinstva u našim različitostima. Viktorija je 2013. takođe pokrenula je i pripremila aplikaciju da grad Subotica postane član Réseau Art Nouveau mreže i postala predsednica Saveta za zaštitu i valorizaciju subotičkog kulturnog nasleđa koji upravlja članstvom u Mreži. Kroz sastanke i rad ove mreže promovisala je nasleđe secesije u čitavoj Srbiji.

„Nagradom Heroji nasleđa, Evropska unija ohrabruje i osnažuje sve one aktivne građane koji su se borili za veći cilj u svojim zajednicama kada je u pitanju pokretno ili nepokretno, materijalno ili nematerijalno nasleđe“, istakao je Nikola Bertolini, predstavnik Delegacije EU u Srbiji: „Kulturno nasleđe je direktna veza sa našom prošlošću, našom istorijom, našim vrednostima. Istovremeno, kulturno nasleđe je most ka sledećim generacijama i može biti katalizator za tolerantnija društva.“ Bertolini je takođe naglasio da lični doprinosi čine veliku razliku, jer secesija u Subotici ne bi bila ista bez Viktorije Aladžić.

„Kada sam prvi put čula neobičnu i jedinstvenu priču o Viktorijinom aktivizmu povodom urbanističkog plana koji je predviđao rušenje arhitektonskog nasleđa Subotice, osetila sam da je to to – učiniti nešto direktno na očuvanju nasleđa i na najefektniji način dopreti do baštinara i donosioca odluka“, kazala je dr Slavica Vujović, predsednica Evropa Nostre Srbija.

Ovogodišnji Dani evropske baštine obeleženi su temom „Živo nasleđe“ koje je od velikog značaja jer promoviše socijalnu koheziju, poštovanje različitosti, a može pomoći zajednicama da izgrade otporna, mirna i inkluzivna društva. Dani evropske baštine, koji se održavaju svakog septembra, deo su velike evropske manifestacije kojom se nasleđe predstavlja kao zajednička baština evropskih naroda.

U ovogodišnjem žiriju bili su prof. dr Irina Subotić, istoričarka umetnosti i predsednica Evropa Nostre Srbije, glumica Anita Mančić, Vesna Marjanović, generalna sekretarka Evropa Nostre Srbija, Dubravka Savić, predstavnica Delegacije EU u Srbiji, dr Katarina Živanović, muzeolog i heritolog, šefica Galerije SANU, doc. dr Višnja Kisić, UNESCO Master program za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, i Stanka Čoban, dobitnica nagrade „Heroji nasleđa“ za 2022. godinu.