Povodom Evropske nedelje mobilnosti EU info kutak u Novom Sadu organizovao je brojne aktivnosti za Novosađane.

Edukativo-biciklističku radionicu „Vozimo sigurnije“ o pravilima biciklizma u saobraćaju, ali i o tome zašto je važno da više vozimo bicikl, osnovcima OŠ Dušan Radović i srednjoškolcima Saobraćajne škole “Pinki” pričali su iz kluba ljubitelja biciklizma, novosadskog Eko kurira. Vršnjačka edukacija je izuzetno važna, te je radionicu u Pinkiju pored kurira vodio i jedan učenik škole.

Nakon radionica, Eko kuriri i učesnici priključili su se i gradskoj biciklističkoj vožnji koja je kretala od Limanskog parka, da bi se cela tura završila na platou ispred Spensa uz tribinu “Biciklisti pitaju grad”, u organizacija Grada Novog Sada i Kritične mase.

Kritična masa svakog poslednjeg petka u mesecu skreće građanima pažnju na bicikliste kao učesnike u saobraćaju, zajedničkom vožnjom, a u želji da iznese one probleme koje najviše tište bicikliste, bilo to infrastruktura koja nije bezbedna, ili infrastruktura koja ne postoji kao i bezbednosne elemente u vidu saobraćajne siganlizacije, horizontalnih oznaka i obeleženih prelaza. Evropsku nedelju mobilnosti svake godine obeležavaju sa Gradom posebnom vožnjom i tribinom, kao što je to bio slučaj i ove godine.

Na ovogodišnjoj tribini su o važnim temama za bicikliste razgovarali predstavnici saobraćajne policije PU Novi Sad, Agencije za bezbednost saobraćaja, Gradske uprave za saobraćaj i puteve, Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije i biciklističkih udruženja. Centralna tema je svakako bezbednost biciklista u saobraćaju, analizirajući najčešće situacije u kojima se dešava da neko strada u Republici Srbiji i gradu Novom Sadu, kao i uslove za učešće biciklista u saobraćaju, stanje biciklističke infrastrukture, saobraćajna pravila.

Zajednički cilj svima svakako je promocija bicikla kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstava. Da li to bio prevoz od kuće do posla, ili možda do škole, na trening, na kafu sa prijateljima, bicikl je upravo to prevozno sredstvo koje sa lakoćom pređe potrebnu distance, a ujedno i doprinosi našem zdravlju.

Tako je bilo i ove godine, a bicikliste svih uzrasta nije sprečila ni kiša u nameri da promovišu ono što je dobro za njihov lepši i zdraviji grad.

Svake godine od 16. do 22. septembra održava se Evropska nedelja mobilnosti, manifestacija čiji je osnivač i pokrovitelj Evropska komisija. Ova manifestacija ima za cilj da favorizuje nemotorizovane vidove prevoza u gradovima u odnosu na automobilski saobraćaj koji koristi fosilna goriva, a sve u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine u urbanim sredinama. Kampanja se sprovodi od 2002. godine, a prošle godine gotovo 3000 gradova iz 50 država Evrope i sveta obeležilo je ovu manifestaciju.

