Delegacija Evropske unije u Srbiji obeležila Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

📢 Love has NO labels❗

NO to discrimination

NO to prejudice

NO to Homophobia, Transphobia, Biophobia #BreakingTheSilence #IDAHOT#EU4LGBTI pic.twitter.com/6QBxhXR54I

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) May 17, 2020