EXIT festival je još jednom Novi Sad i Srbiju postavio u fokus evropske i svetske muzičke scene. Publika i izvođači dolaze iz najrazličitijih delova sveta. Razmena je intenzivnija nego ikad, a pažnja festivala usmerena na mogućnosti za mlade umetnike i umetnice Centralne i Jugoistočne Evrope.

Načini izvođenja i produciranja muzike se menjaju, postavljaju nove domete. Kako bi se inovacije mogle razvijati, a mlađim izvođačima iz našeg dela sveta dala mogućnost nastupa na velikim festivalima, kreiran je Hub for the Exchange of Music Innovation – HEMI. Radi se o projektu pokrenutom 2020, koji je podržo program Kreativna Evropa.

“Kao i ranije, ovaj festival je podržan kroz EU fondove. Ove godine podržavamo dva projekta kroz naš program Kreativna Evropa, što je glavni mehanizam Evropske unije za podršku evropskim kulturnim delatnicima. Ove godine se radi o projektima HEMI i Most, koji podržavaju umrežavanje među evropskim muzičkim akterima, kao i naravno, inovacije“, istakla je Plamena Halačeva zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, koja je posetila EXIT festival.

Na HEMI projektu sarađuje 10 partnera iz devet zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CSEE), a podršku je dobio i od Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Ministarstva kulture. Sa svojim dugogodišnjim iskustvom podrške mladim nadama, nije slučajno da je EXIT Fondacija jedan od partnera na ovom projektu koji prepoznaje i neophodnu podršku u oblasti biznisa, kroz potporu start up firmama pod imenom Incubator i Accelerator. Srbija se ove godine tu posebno ističe sa rekordnih sedam inovativnih inicijativa u oblasti muzičke industrije i srodnih delatnosti, a koje će biti razvijane u narednom periodu.

“Ideja je da pronađemo mlade muzičke talente i da im pomognemo na više načina. Da li kroz produkciju, promociju, kroz obuku njihovog menadžmenta, pošto je profesionalizacija menadžmenta izvođača jako važna – i njihova internacionalizacija,” ističe Ivan Petrović, predsednik Upravnog odbora EXIT fondacije.

U okviru HEMI projekta, vhunac za mlade izvođače svakako su nastupi na ovogodišnjem EXIT festivalu. Naime, u okviru projekta su uspostavljene i muzičke nagrade, a kao rezultat odluke zajedničkog žirija iz Srbije, Češke, Poljske, Estonije, Mađarske, Slovenije, Rumunije, Severne Makedonije, Grčke, odabrana su četiri benda i pozvana da nastupe na festivalima u svakoj od partnerskih zemalja. Tako smo na EXIT-ovom Visa Fusion stage-u svakog dana mogli videti po jedan nastup. Tu su bili Badfocus iz Češke, Dina Jašari iz Severne Makedonije, bend Manna iz Estonije i rumunski otkačeno duhoviti dvojac K not K.

Ove godine svakako je neizbežno pomenuti da su na intimnom Pachamama stage-u nastavljeni nastupi u okviru programa WOMBA – World Music Balkans, te smo imali priliku da, pored ostalih, vidimo i izuzetne Juliju Kastaluči i Lauru Eskude. Ovaj program je predstavljen prošle godine u okviru projekta „Most – The Bridge for Balkan Music“ a podržala ga je Kreativna Evropa.

EXIT 2023. je završen, a organizatori već uveliko razmišljaju o narednim programima, dok Evropska unija ostaje odlučan partner svim izuzetnim inicijativama za stvaralaštvo na Zapadnom Balkanu.