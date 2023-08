Srbija je još jednom dokazala solidarnost sa Ukrajinom, koja je izložena ruskoj agresiji više od godinu i po dana. Kontigent humanitarne pomoći krenuo je danas iz carinske uprave na Novom Beogradu, a tom događaju prisustvovali su predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre.

Premijerka Brnabić izjavila je da je Srbija danas uputila 14 kamiona humanitarne pomoći Ukrajini, da je spremna da prihvati još više izbeglih iz te zemlje i da još više pomogne ukrajinskom narodu, prenosi Tanjug.

„Što se tiče lekova, to je sve ono što smo mi uspeli da izdvojimo preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranja i nastavićemo sa tom praksom. Što se tiče robe, to je ona roba koja može da iskoristi narod Ukrajine koji je izgubio svoje domove nakon posle pucanje brane. To su ćebad, jastuci, sunđeri za spavanje na podu, ali i filteri za prečišćavanje vode kao i voda za piće. Ukupno 14 kamiona humanitarne pomoći koji kreću danas u Ukrajinu preko Rumunije“, rekla je premijerka.

Procenjuje se da je hitna humanitarna pomoć potrebna 17,6 miliona Ukrajinaca – brojčano gledajući, to je više od dvostrukog broja celokupnog stanovništva Srbije.

Šef delegacije EU u Srbiji rekao je da je današnja solidarnost Srbije važan gest i da će se ova pomoć pamtiti.

„Želim da istaknem zahvalnost Srbiji za pružanje humanitarne pomoći Ukrajini. Hvala!“ poručio je ambasador Žiofre.

Iako je današnja isporuka direktna pomoć Srbije Ukrajini, Žiofre je podsetio da je i Evropska unija do sada obezbedila značajnu pomoć Ukrajincima.

„Radimo na tome da obezbedimo ekonomsku i vojnu otpornost Ukrajine, kroz stalnu finansijsku podršku – ukupno za sve sektore, za podršku Ukrajini, do sada je mobilisano ukupno 76 milijardi evra. Naše države članice podržavaju Ukrajinu tako što pružaju utočište izbeglicama iz Ukrajine.“

Današnja isporuka je druga po redu koju Srbija šalje Ukrajincima. Prethodna je podrazumevala isporuku električne infrastrukture, a ostvarena je kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije (EU Civil Protection Mechanism – EUCPM).

„Nedavno smo premijerka Srbije Ana Brnabić i ja, zajedno sa ambasadorom Ukrajine, ispratili nekoliko kamiona sa elektronskom opremom, koja je bila neophodna elektro-energetskom sistemu Ukrajine. Čestitao bih Srbiji i na tome što je prihvatila ukrajinske izbeglice“, rekao je Žiofre.

Ambasador Tolkač ističe da je dosta ljudi iz Ukrajine došlo u poslednjem periodu u Srbiju, kao i da ih je domaće stanovništva više nego srdačno dočekalo.

„Cilj nam je da živimo u miru i zajedništvu. Zajednički cilj je život u EU“, naglasio je on.