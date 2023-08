Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (UDHR) 2023. godine obeležava svoju 75. godišnjicu – a mladi širom Evrope na Međunarodni dan mladih, 12. avgusta, govore o stanju ljudskih prava i zalažu se za bolji položaj mladih u društvu.

UDHR se definišu osnovna prava i slobode za sve bez obzira na pol, rasu, veru ili nacionalnost, a usvojena je od strane Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine. Danas su mladi ti koji imaju ključnu ulogu u zaštiti ovih univerzalnih prava i osiguraju da se ona poštuju i podržavaju u zajednicama, zemljama i širom sveta. Kao današnji pokretači promena, a sutrašnji lideri i kreatori politika na mladima je stvaranje sveta koji poštuje i ceni dostojanstvo i vrednost svakog pojedinca.

Globalna kampanja na društvenim mrežama #OurVoiceOurFuture poziva mlade iz celog sveta da se udruže u obeležavanju ove značajne prekretnice u borbi za ljudska prava. Zaslužuje da se slavi, pamti i, što je najvažnije, da se po UDHR postupa. Odlučnost i posvećenost pravdi će inspirisati druge mlade i podstaći će promene kako bi se stvorio bolji svet za sve.

Kroz kampanju od mladih za mlade, stvara se platforma za dijalog i promociju ljudskih prava – kampanja počinje na Međunarodni dan mladih 12. avgusta i traje do 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. Kroz uključivanje u kampanju inicijative mladih će biti vidljivije i to kroz deljenje ličnih priča i pozivanje zajednica da se pridruže kampanji! Postoji nekoliko načina za uključivanje u kampanju kroz video, intervjue, umetnost – informisanja drugih o UNHR i njenoj istoriji i važnosti, otvorenih pisama donosiocima odluka, organizaciju događaja i kampanja, volontiranje i podršku, a više informacija dostupno je na ovom linku.

Pored globalne kampanje, trenutno je otvoren i program za mlade u Srbiji koji u fokus stavlja borbu protiv diskriminacije i promociju ravnopravnosti i pravednosti. U pitanju je omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava koji poziva mlade od 15 do 30 godina iz Beograda, Vranja, Dimitrovgrada, Loznice, Novog Pazara, Pirota, Preševa, Sjenice i Subotice da se prijave na program #RaznolikoOvoliko. Program se sprovodi od avgusta do decembra 2023. godine u onlajn i oflajn formatu, a prvi trening za mlade u okviru programa se održava uživo od 26. do 30. avgusta.

Program #RaznolikoOvoliko je namenjen mladima koji žele da se angažuju, daju svoj doprinos borbi protiv diskriminacije i svojim primerom promovišu raznolikost i različitost. U okviru programa, osamnaest mladih ljudi dobiće priliku da uče o (anti)diskriminaciji, stereotipima i predrasudama i steknu veštine da reaguju u situacijama nejednakog tretmana i nepravde u svojoj zajednici. Osim toga, učestvovaće u zagovaračkim aktivnostima, kreiranju portala/aplikacije za prijavu diskriminacije i osnivanju prvog Saveza mladih protiv diskriminacije.

Prijave za program su otvorene do 20. avgusta putem ovog linka, dok je učešće na programu je besplatno. Više detalja o samom programu dostupno je ovde, a za sva pitanja i nedoumice mladi mogu kontaktirati putem mejla youth@bgcentar.org.rs.

Program „Raznoliko Ovoliko” nosi pun naziv „#SteppingStones to Youth Diversity in Serbia: Empowering Youth with Knowledge, Skills and Protection Mechanisms for Anti-discrimination” i realizuje ga Beogradski centar za ljudska prava uz finansijsku podršku Evropske unije.