Otvorena izložba „Kad je svet stao, one nisu“

Priča deset žena iz cele Srbije, koje su hrabro istupile i bile konstantno u prvim redovima tokom pandemije, predstavljena je na izložbi „Kad je svet stao, one nisu“ koja je zvanično otvorena u niškom EU info kutku. Izložba će biti postavljena u izlogu EU info kutka i svi zainteresovani posetioci moći će da je pogledaju do 7. maja, a nakon toga nastavlja svoj put po drugim gradovima u Srbiji.

Izložba prikazuje umetničke fotografije velikog formata 10 žena iz svih sfera života koje su dale primer i doprinele boljitku našeg društva tokom pandemije COVID-19. Među njima su medicinska sestra, nastavnica, apotekarka, prodavačica, itd.

„Veoma je važno da budemo svesni toga da su žene često kroz istoriju bile pokretačka snaga i održavale društvo u teškim trenucima. Isto tako, treba da znamo da su žene nesrazmerno više pogođene posledicama pandemije. One su više ostajale bez posla u odnosu na muškarce, nasilje nad ženama se povećalo, a takođe je sav neprepoznat, neplaćen kućni rad pao više na leđa žena, koje su zbog toga morale često da ostavljaju po strani svoj profesionalni razvoj“ kaže Anđa Petrović iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i dodaje da su žene predstavljene na izložbi primeri otpora i hrabrosti. U situaciji krize, kada su se mnogi uplašili, one nisu stale.

Ova izložba premijerno je predstavljena u Beogradu na Međunarodni dan žena, kao deo globalne kampanje „Žene liderke“ Ujedinjenih nacija.

„Žene liderke u svojim oblastima, koje su obeležile celu prethodnu godinu, zapravo su žene koje su bile na prvoj liniji, sve one koje su nam olakšale život u vremenu krize. One ne samo da su liderke u svojim profesionalnim ulogama, već su žene koje su pokazale koliko je teret krize većinski pao na žene. Bile su u višestrukim ulogama, na poslu i kući, i one su zaslužile da im se divimo“ ističe Jelena Sekulić Nedeljković, koordinatorka UN Women u Srbiji.

Jedna od žena čije je iskustvo i zalaganje predstavljeno na ovoj izložbi je i Slađana Đokić, medicinska sestra iz Niša.

„Nismo znali sa čim se susrećemo, ali su svi zdravstveni radnici bili maksimalno profesionalni. Sam početak ove krize u martu prošle godine je bio mnogo težak, sa strahom, panikom. Prvi dan je bio najteži, kada smo saznali da se borimo sa nečim nepoznatim, nevidljivim. Teško je bilo doći kući, ugrožavati svoju porodicu, prijatelje, ali nam je posao takav da smo svi morali da budemo u prvoj borbenoj liniji“ kaže Slađana Đokić.

Fotografija svake žene na izložbi je praćena audio pričom o njihovom iskustvu i radu tokom pandemije – kako su se osećale, koja je bila njihova uloga i na koji način su doprinele svojoj zajednici. Autori fotografija su Sandra i Igor Mandić.

„Postoje ljudi koji ne staju ni onda kada je teško i kada je zastrašujuća situacija za celo društvo i mislim da je važno da takvim ljudima odamo priznanje, da budu vidljivi i prepoznatljivi u zajednici. Zato je i nama drago da možemo da pružimo podršku celokupnom ovom projektu“ kaže Danijela Vučić, menadžerka EU info kutka Niš.

Projekat je realizovan uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women, sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, Ministarstvom za evropske integracije, Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Francuskom ambasadom u Beogradu.