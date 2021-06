Predavanje: Dante kao influenser

Šta bi bilo kada bi se Dante Aligijeri odnekud pojavio i odlučio da komunicira sa svojim čitaocima i to preko društvenih mreža? Možemo li da zamislimo impozantne ličnosti starijih epoha kao naše savremenike? Zašto bi se Dante odlučio za instagram i da li bi postao influenser?

O ovim zanimljivim i neobičnim temama razgovaramo na novom predavanju Milice Vučković iz serijala razgovora o evropskoj književnosti. Događaj se realizuje onlajn, u četvrtak 10. juna od 18 sati.

Čime bi to Dante u 21. veku pridobio veliki broj pratilaca? Kroz svojevrsno putovanje vremenom podsetićemo se šta je to bilo karaktersitično za Dantea i gde bi on danas bio, kako bi izgledalo njegovo prisustvo na društvenim mrežama.

Osim što osvetljava deo Danteovog stvaralaštva fokusirajući se na genijalnu koncepciju Božanstvene komedije, ovo predavanje otkriva i neke intrigantne detalje Danteovog života. Dante kao influenser podsetiće na vrednosti humanizma i renesanse otvarajući uvek važno pitanje: šta je čovek?

Predavanje se realizuje na Zoom platformi, a biće emitovano uživo i na fb stranici EU info point Niš. Svi zainteresovani za praćenje na Zoom-u mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara koji se nalazi ispod.

Prijavni formular

Ovo je treće predavanje u nizu koje EU info kutak Niš organizuje iz serijala zanimljivih priča o evropskoj književnosti. Pogledajte prethodne događaje na našem YT kanalu:

O čemu bi četovali Bodler i Begbede?

Šta šeruju braća Grim?

Biografija predavača:

Milica Vučković osnovne studije književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu. Nekoliko godina radila je na kulturnim projektima i promovisanju književnosti, od kreativnih radionica i festivala za decu do javnih predavanja i edukacije mladih. Sarađivala sa najvećim brojem kulturnih institucija u Nišu, a predavanja je držala i u drugim gradovima Srbije, kao i u Crnoj Gori. Sada je doktorand na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Piše eseje i poetsku prozu.