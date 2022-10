„Evropska noć istraživača“ svakako je jedna od najpopuranijih inicijativa Evropske unije koja se obeležava u nekoliko stotina gradova širom kontinenta, uz učešće više od 1,5 miliona građana. Tradicionalno – poslednjeg petka u septembru, priliku da budu deo najveće naučne zabave, na trinaestoj „Noći istraživača“ pod sloganom „Ulice pod svetlom nauke“ imalo je i 25 gradova u Srbiji.

Kako bi deci i mladima približili nauku, priređivači ovogodišnje manifestacije, akcenat su stavili na veze nauke i umetnosti, njihovo neraskidivo prožimanje i značaj koje ove discipline imaju. Priliku da se najšira publika, posebno mladi, upoznaju sa naučnim radovima, dostignućima i istraživanjima koji utiču na naš svakodnevni život imale su i Nišlije.

Veliki hol Delta planeta u Nišu bio je idealno mesto da se okupi više stotina učesnika, nastavnika, profesora i učenika niških škola i naučno-obrazovnih institucija, koji su učestvovali u brojnim radionicama susreta i prožimanja nauke, inovacija i kreativnosti.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa “HORIZON EUROPE” koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru Potprograma „Marija Sklodovska-Kiri“.

Na jednom od brojnih štandova u Nišu, postavkom „Rethinking green“ predstavio su i EU info kutak Niš. Rukovođeni saznanjem da prekomerna potrošnja i proizvodnja utiču na klimatsku i ekološku krizu koja ugrožava opstanak društva kakvo poznajemo, zajedno sa profesorkom Larom Petrović, dizajnerkom odeće i profesorkom u Umetničkoj školi, preispitivali smo životne i svakodnednevne rutine u kupovini, odevanju i korišćenju odeće.

Modna kreacija na žičanoj lutki koja se sastoji od ženskih odevnih predmeta, suknje i korseta, rađenih kaširanjem starim papirom i od materijala za reciklažu, privukla je veliku pažnju najmlađih posetilaca. Ovako izrađen odevni predmet već iskorišćene materijale stavlja u novu funkciju odevnog predmeta, kostima, koji se može koristiti za potrebe pozorišnih predstava.

Lara Petrović rukovodila je radionicom koja je brojnoj zainteresovanoj deci omogućila da kreiraju manje odevne predmete dekorisane raznim tehnikama i različitim materijalima za reciklažu u skladu sa estetskim kriterijumima i kreativnošću koristeći tehnike poput kolaža, tempere, flomastera, raznih pečata i sl.

Na ovaj način, skrenuta je pažnja na važnost recikliranja, poštovanje principa održive mode i recikliranja kao principa održive budućnosti.

Učenici Umetničke škole Niš uzeli su aktivno učešće u ovogodišnjoj „Evropskoj noći istraživača“, a njihovi radovi nastali ovom prilikom biće izloženi u okviru postavke u prostorijama EU Info kutka u Nišu.

U ovogodišnju manifestaciju, koja se u Srbiji realizuje kroz dva projekta, uključeno je više od 20 gradova iz cele Srbije.

Projekat ReFocuS Art (The Road to Friday of Science and Art), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekat SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Sve informacije o sadržajima i dešavanjima ovogodišnje “Evropske noći istraživača” u Srbiji moguće je proveriti na sajtu https://www.nocistrazivaca.rs/.