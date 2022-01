„Juče me je telefonom pozvao tata koji ima 90 godina. Pročitao je u novinama vest o Netfliksu (ne uspeva da izgovori tu reč) i pita me šta je to sa tim nekim čudnim imenom na čemu će sada biti moj film. Rekao sam mu da je to nešto veliko i važno, kao što su u njegovo vreme bili Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox ili Paramount. Ovako reditelj filma „Nečista krv – greh predaka“, Milutin Petrović objašnjava svoj veliki uspeh.

Vest da će se taj film prikazivati na Netfliksu izazvala je ogromno interesovanje i stručne i široke javnosti. Biće to prvi srpski film na ovoj popularnoj striming platformi dostupan gledaocima širom sveta od 17. januara.

“Netfliks završava 2018. jedan beskrajno altruistički i potpuno filmofilski potez – uz velike troškove finalizuju decenijama nedovršen Velsov film The Other Side of the Wind. Sem sa Orsonom, taj film ima veze i sa Piterom Bogdanovićem i Džonom Hjustonom. Nemoguće je brže i dublje ući u moje srce nego uz pomoć imena ta tri genija. Netfliks je istog trenutka iz foldera Neki globalni imperijalistički biznis, prešao u folder Moja braća koja obožavaju umetnost filma„, objašnjava Petrović.

“Film Nečista krv – Greh predaka pravljen je sa željom da komunicira sa što većim brojem ljudi i evo sada za koji dan postaje na jedan klik do miliona. Takođe mislim da ovaj film predstavlja moj narod i moju državu na način dostojan naše istorije i naše kulture”, zaključuje reditelj.

Ovo je ogromno priznanje za srpsku kinematografiju i otvara veliko polje za njenu vidljivost na globalnom planu. Produkcija This and That je uložila puno napora i truda kako ni odškrinula ova vrata za srpski film.

“Srećni smo da krčimo put drugim domaćim filmovima i TV serijama sa ovih prostora i želimo da naša kinematografija, koja ima puno talentovanih glumaca i autora, bude što više zastupljena na Netfliksu i drugim svetskim striming servisima. Što se tiče značaja za našu produkciju, ova saradnja sa Netfliksom će nam omogućiti da lakše plasiramo naše buduće projekte na njihovoj platformi i zbog toga smo jako uzbuđeni”, kaže producentkinja Snežana van Houwelingen.

„Veliki je ponos što je prvi srpski film dostupan na Netfliksu podržala Evropska unija. EU je snažan promoter kulture i kulturne raznolikosti i želimo da srpsku kulturu učinimo prisutnijom i prepoznatljivijom širom Evrope i sveta. Od 2014. do 2020. godine oko 140 umetnika i kreativna industrija uopšte koristili su grantove iz programa EU Kreativna Evropa i veoma mi je drago što je Srbija nedavno postala deo novog sedmogodišnjeg ciklusa EU programa“, rekao je Emanuele Žiofre, ambasador EU u Srbiji.

Stvaranje filma Nečista krv – Greh predaka je podržao i evropski program za razvoj filmske umetnosti – Creative Europe – podprogram MEDIA. U okviru njega, producentska kuća dobila je 160.000 evra podrške za razvoj i realizaciju četiri projekta, među kojima i ovaj film. U skladu sa temeljnom opredeljenošću da podržava razvoj kulture i umetnosti te radi na promovisanju srpskog kulturnog nasleđa, Delegacija Evropske unije u Srbiji je podržala i promotivnu kampanju filma.

Republika Srbija učestvuje u evropskom programu „Kreativna Evropa” od 2014. Desk Kreativna Evropa Srbija čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji se nalazi u sklopu Ministarstva za kulturu i informisanje. U okviru Kultura deska, kancelarija u Novom Sadu Antena sprovodi potprogram „Kultura u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”. Od 2016, srpske kompanije i organizacije su povukle preko 3,2 miliona evra kroz različite konkurse potprograma MEDIA. Od 2014, kompanije i organizacije iz Srbije su povukle 5,5 miliona evra kroz različite konkurse u okviru potprograma „Kultura”.

Povezane vesti: