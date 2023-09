Niš je jedan od 24 grada u Srbiji koji će 29. i 30. septembra učestvovati u četrnaestoj „Evropskoj noći istraživača“, a koja se održava pod sloganom „Svetlost nauke“. Iza ovog slogana stoji ideja da je nauka namenjena javnosti i dostupna za javnost, a popularizacija nauke i približavanja nauke i naučnih dostignuća široj publici način su a se obezbedi realizacija ove ideje.

U „Evropskoj noći istraživača“, naučnici i istraživači iz najrazličitijih oblasti biće na istom zadatku, da popularizuju nauku i učine je zanimljivom svakom posetiocu. U Nišu, ljubitelji nauke moći će da uživaju u radionicama, izložbama, eksperimentima, kvizovima, virtuelnim šetnjama, razgovorima sa naučnicima, predavanjima na četiri lokacije: u Delta Planetu, Narodnom muzeju, Univerzitetskoj biblioteci “Nikola Tesla“ i Centru za stručno usavršavanje.

U okviru ovogodišnje „Evropske noći istraživača“ svoj štand će imati i EU info kutak Niš 29. septembra od 16 časova do 22 časa u Delta Planetu u Nišu. U partnerstvu sa Dečijim inovacionim centrom pružićemo priliku najmlađima da kroz igru bolje razumeju koncept inovacija. Deca su rođeni inovatori, a mašta i igra su način kako uče o svetu. Tokom Noći istraživača sa posetiocima ćemo učiti o kreativnom procesu, pronalaziti načine za kreativno promišljanje, izražavanje i delovanje. Putem različitih primera i oblasti, zajedno ćemo razumevati koncept inovacija i njihov značaj za ono čime se trenutno bavimo ili čime ćemo se baviti u budućnosti.

Uz mentorsku podršku ljudi iz Dečijeg kreativnog centra realizovaćemo radionicu „Umetnost i nauka“ u okviru koje će na zanimljiv i interaktivan način biti predstavljene elektronika na primeru „Veselog propelera“, robotika posredstvom RoboArta – robotičkog crtanja po šablonu, 3D štampa uz pomoć 3D Magije – umetnosti kreiranja, kao i ArtVolt – umetnost u pokretu.

EU info kutak Niš će osim najmlađim posetiocima, svoj nastup na „Evropskoj noći istraživača“ posvetiti i onima koji su već ozbiljno krenuli putevima nauke i inovacija, umetnosti i preduzetništva, predstavljajući aktuelne programe i fondove Evropske unije dostupne za realizaciju naučnih, umetničkih, preduzetničkih i drugih ideja.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa “HORIZON EUROPE” koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. U ovogodišnju manifestaciju, koja se u Srbiji realizuje kroz dva projekta, uključeno je 24 grada iz cele Srbije.

Projekat ReFocuS Art (The Road to Friday of Science and Art), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekat SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Sve informacije o sadržajima i dešavanjima ovogodišnje “Evropske noći istraživača” u Srbiji moguće je proveriti na sajtu https://www.nocistrazivaca.rs/.