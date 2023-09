Besplatni naučni program za sve uzraste, u 24 grada širom Srbije – manifestacija Evropska noć istraživača – najavljena je danas u prostorijama EU info centra u Beogradu. Svečano otvaranje je planirano za petak, 29. septembar u Muzeju nauke i tehnike, ali će zainteresovni koliko od sutra moći da uživaju u naučnom sadržaju.

„Zajedno sa svojim kolegama vas pozivam da naukom osvetlimo Srbiju“, poručila je Aleksandra Divac sa Fakulteta za fizičku hemiju, te podsetila da se ova manifestacija održava svake godine, poslednjeg petka u septembru.

Noć istraživača odražava se u Srbiji po 14. put, pod sloganom, „Svetlost nauke”, koji signalizira da je nauka namenjena svima, i ima cilj da osnaži svest javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke u društvu.

Tokom dva dana, 29. i 30. septembra, od 16 do 22 sata u 24 grada širom Srbije, nauka će svojom svetlošću obasjati ulice, parkove, trgove, tržne centre i druga javna mesta. Na njima će naučnici na zabavan i inspirativan način pokazati kako to sve nauka oblikuje naš svet i utiče na naše svakodnevne živote.

Ovo veliko naučno druženje organizuje se u isto vreme u 26 zemalja Evrope, sa očekivanom posetom od oko milion i po ljudi. Budite i vi jedan od radoznalaca koji će nauku upoznati na krajnje nesvakidašnji način, a ukoliko ste đak ili student možda će vas podstaći i da zakoračite u uzbudljivu profesiju istraživača.

Noć istraživača je otvoren i besplatan sadržaj, održava se pod pokroviteljstvom Evropske komisije u preko 400 gradova širom Evrope. Cilj manifestacije je podizanje svesti javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke za društvo tako što stavljamo istraživače u fokus šire javnosti. Sadržaji su prilagođeni svim uzrastima, predznanje nije neophodno.

Kao i svake godine, Beograd ima najraznovrsniji program, od laboratorije do cirkusa! Na nekoliko lokacija – u Muzeju nauke i tehnike i Naučnom klubu Centra za promociju nauke, na Fakultetu za fizičku hemiju i platoima ispred Narodnog muzeja i Prirodno-matematičkog fakulteta, u Luki Beograd i tržnim centrima Ušće i BIG – čeka vas pregršt naučno-zabavnih aktivnosti.

Svečano otvaranje Evropske noći istraživača planirano je u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, u petak 29. septembra, ali dobra zaabava kroz učenje očekuje se i u sdrugim gradovima.

Pogledajte detaljan program na ovom linku.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa “HORIZON EUROPE” a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. U ovogodišnju manifestaciju, koja se u Srbiji realizuje kroz dva projekta, uključeno je čak 26 gradova iz cele Srbije. Projekat ReFocuS Art (The Road to Friday of Science and Art), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac. Projekat SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 250 miliona evra za period od 2014. do danas. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije. Od 2014. Srbija je korisnik i Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizon Europe.

EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope. Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici.

