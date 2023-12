Reforma javne uprave u Srbiji ostvaruje moderne i visokokvalitetne usluge, u korist svih građana i privrede. U središtu modernizacije su službenici koji reformu treba da iznesu na najefikasniji način.

Grupa državnih službenika, iz različitih institucija Republike Srbije, boravila je u trodnevnoj poseti institucijama Evropske unije u Briselu.

U svojstvu polaznika obuka, koje se sprovode kroz EU projekat ”Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u RS”, službenici su bili u prilici da se iz prve ruke upoznaju sa načinom rada i funkcionisanjem institucija u Briselu.

Kao i pre prve dve posete, za učesnike ovog – trećeg studijskog putovanja u Brisel, upriličen je i prijem u prostorijama Delegacije Evropske unije u Srbiji gde su ih ugostili, Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, Andrea Hohuber, šefica odeljenja za evropske integracije, privredu i trgovinu, Martin Klauke, šef sektora II operacija, i Danka Bogetić, projektni menadžer za oblast reforme javne uprave. Predstavnici Delegacije EU u Srbiji dodatno su pripremili polaznike za posetu Briselu.

Tokom trodnevne posete, od 27. do 29. novembra, državni službenici najpre su posetili Misiju Republike Srbije u Briselu, potom su se sastali sa članovima Evropske Komisije – Generalne direkcija za susedstvo i pregovore o proširenju – DG NEAR, kao i sa predstavnicima Generalne direkcije za pravosuđe i potrošače – DG JUST. Takođe, imali su priliku da u Evropskom parlamentu razgovaraju sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, sa Francom Bogovičem, članom Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU, kao i sa predsedavajućom ovog Odbora, Alesandrom Moreti. Tom prilikom su razgovarali i sa članom parlamenta, Andorom Delijem.

Drugog dana posete, delegacija iz Srbije je razgovarala i sa članovima Evropske službe za spoljne poslove – EEAS, a poslednjeg dana je posetila Stalno predstavništvo Italije u EU.

”Nacionalna akademija je, kao mlada institucija, preuzela veliku odgovornost od Evropske unije ulazeći u projekat ovakve vrste koji je trogodišnji, koji je milionski i koji angažuje mnogo naših kapaciteta. I zato je i izazovan sam po sebi. Mi sada ulazimo u završnu fazu projekta i sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je on bio uspešan, i da je rastao broj zainteresovanih polaznika kako je vreme prolazilo. Pored teorijskih predavanja i obuka, imamo i praktični deo, gde su na terenu državni službenici na položaju imali prilike da obiđu institucije EU. Veliko zadovoljstvo, čini mi se, imaće i EU ali i Nacionalna akademija, koja je ovaj projekat realizovala, i sebe pozicionirala kao instituciju koja će i na dalje moći da bude kredibilan partner Evropskoj uniji. Želim im uspešnu posetu i dobro praktično znanje“, rekao je Dejan S. Miletić, v.d. direktora NAJU, tokom sastanka u prostorijama Delegacije EU u Srbiji.

Nacionalna akademija za javnu upravu, realizuje projekat ”Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji” uz finansijsku podršku i u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji. U narednom periodu, planirano je još obuka i treninga sa ciljem unapređenja i profesionalizacije javne uprave u Srbiji.

Srbija je do sada iz evropske kase dobila skoro četiri milijarde evra bespovratne pomoći, a od toga samo za reformu javne uprave 215 miliona evra. Godišnje se iz pretpristupnih IPA fondova slije oko 200 miliona evra za upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

